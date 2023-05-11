



США подпишут оборонный пакт с Папуа-Новой Гвинеей для защиты от китайской угрозы

Президент США Джо Байден подпишет соглашение об оборонном сотрудничестве с Папуа-Новой Гвинеей на фоне расширения амбиций Китая в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Reuters.



Также будет удвоено количество американской помощи наиболее густонаселенной стране южной части Тихого океана, в сфере развития до 32 миллионов долларов, в том числе 25 миллионов долларов на решение приоритетной проблемы безопасности, связанной с изменением климата, заявил Государственный департамент США.



Президент Байден посетит столицу Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 22 мая по пути на саммит стран альянса QUAD – США, Японии, Индии и Австралии, подтвердил Белый дом. Там он встретится с лидерами 18-ти тихоокеанских островов.



Министр иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастин Ткаченко сообщил Reuters, что на прошлой неделе была завершена работа над соглашением об оборонном сотрудничестве между США и Папуа-Новой Гвинеей, что теперь позволяет официально подписать его, когда приедет Байден. Также будет подписано отдельное соглашение, которое позволит Береговой охране США патрулировать обширную экономическую зону Папуа-Новой Гвинеи, а также позволит вести спутниковое наблюдение.,



“Мы сможем использовать американские спутниковые системы безопасности. Как только мы подпишем это соглашение, это поможет нам контролировать наши воды, чего мы не можем делать сейчас”, – сказал министр.



Китай имеет десятилетнюю историю инфраструктурных проектов в регионе, а в прошлом году заключил пакт о безопасности с Соломоновыми островами, наложившими мораторий на вход кораблей Береговой охраны США в свои воды. Лидер Китая Си Цзиньпин трижды посещал регион, включая визит в Папуа-Новую Гвинею в 2018 году, но в прошлом году Пекин не смог подписать соглашение о безопасности и торговле с 10 странами региона.



“Китайские противокорабельные баллистические ракеты, если они будут размещены на тихоокеанских островах, могут остановить движение американских и австралийских военно-морских сил и перекрыть жизненно важные торговые пути”, – сообщил в интервью Reuters профессор Университета Нового Южного Уэльса Дэвид Килкаллен. "Конфликт между США и Китаем может развернуться по всему Тихому океану, включая Меланезию и Полинезию, а не только в Тайванском проливе и Южно-Китайском море, что ставит Папуа-Новую Гвинею и Соломоновые острова в центр внимания".



Личная встреча Байдена с тихоокеанскими лидерами рассматривается в регионе как важный шаг по восстановлению доверия. Представитель администрации президента США Джо Байдена на тихоокеанских островах Джозеф Юн заявил, что США должны наверстать упущенное после многих лет пренебрежение этим исторически проамериканским регионом на фоне попытки Китая расширить влияние.