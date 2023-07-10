



США поддерживают вступление Турции в Евросоюз

В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого Дома заявили, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Турцию на пути получения членства в Европейском союзе, но призвали разграничивать этот процесс со вступлением в НАТО Швеции. Об этом журналистам сообщил представитель СНБ США.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турции необходимо открыть путь в ЕС, взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО.



“Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии”, – подчеркнул он перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, добавив, что “почти все страны Альянса являются членами союза”.



“Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс ее рассмотрения – это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО”, – заявил официальный представитель СНБ, комментируя слова Эрдогана.