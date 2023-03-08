



США поддерживают рейд ЦАХАЛа в Дженине и осуждают новые акты насилия в Хавара

Администрация Байдена поддержала право Израиля на проведение военных операций в Иудее и Самарии после того, как в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине были убиты шесть палестинцев, в том числе боевик ХАМАС, который, как полагают, на прошлой неделе застрелил двух израильских братьев в Хавара.



"Мы понимаем, что ЦАХАЛ преследовал террориста, который убил двух израильских мирных жителей в результате того, что можно назвать ужасным нападением в прошлом месяце", — заявил во вторник представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



ПФ призвала администрацию Байдена оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил военные рейды в палестинские города, такие как тот, который был проведен во вторник. ЦАХАЛ утверждает, что эти операции необходимы для уничтожения террористических ячеек.



"Преступление, совершенное оккупационными силами, подтверждает намерение израильского правительства сорвать все региональные и международные усилия, направленные на прекращение всех односторонних действий, на продолжении которых настаивает израильская сторона", — заявил официальный представитель президента ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейнех в заявлении, опубликованном палестинским информационным агентством WAFA.



Однако Прайс высказался в поддержку еврейского государства, объяснив, что "Израиль имеет законное право защищать свой народ и свою территорию от всех форм агрессии, в том числе со стороны террористических групп".



"Мы видели слишком много ярких иллюстраций террористической угрозы, с которой сталкивается Израиль, в том числе в последние дни. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены резким ростом насилия в Иудее и Самарии и по-прежнему призываем стороны предпринять немедленные шаги для предотвращения дальнейших человеческих жертв", — сказал он.



Прайс отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен передал то же самое сообщение советнику по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министру по стратегическим вопросам Рону Дермеру, когда он встретился с ними в Вашингтоне в понедельник.



Однако Прайс также не согласился с самосудом поселенцев в Хавара. Он осудил как "отвратительное" нападение на Хавара 26 февраля, в результате которого был убит палестинец и были сожжены десятки домов и автомобилей, и также осудил новые акты насилия со стороны поселенцев в Хавара на этой неделе.



"Нам известно о вчерашнем очередном нападении поселенцев на Хавара, которое произошло всего через неделю после совершенно неприемлемых нападений и поджогов имущества в той же деревне. Мы крайне обеспокоены этими событиями и продолжающимся насилием в Израиле. Ответственность и правосудие должны обеспечиваться с одинаковой строгостью во всех случаях экстремистского насилия и равными ресурсами, выделяемыми для предотвращения таких нападений и привлечения виновных к ответственности", — сказал он.

