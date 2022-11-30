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США "по-прежнему привержены" открытию консульства ПА в Иерусалиме
30.11.2022 18:44 Ольга Белозерова

США "по-прежнему привержены" открытию консульства ПА в Иерусалиме

Новый посланник США по делам ПА Хади Амр настаивает на том, что администрация Байдена по-прежнему привержена открытию консульства для палестинцев в Иерусалиме.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Я хочу прояснить, что США также по-прежнему привержены открытию нашего генерального консульства в Иерусалиме. Мы по-прежнему считаем, что повторное открытие консульства предоставит нам наилучшие возможности для взаимодействия и оказания поддержки палестинскому народу", - заявил Амр.

Представитель США продолжил: "Мы собираемся продолжить обсуждение графика открытия нашего консульства с нашими израильскими и палестинскими партнерами. В то же время прямо сейчас у нас есть специальная команда коллег на местах, работающих в Иерусалиме в нашем Управлении по делам Палестины, которые каждый божий день сосредоточены на взаимодействии с палестинцами". 

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