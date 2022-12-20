



США планируют возобновить израильско-арабский саммит в Негеве в начале 2023 года

Соединенные Штаты планируют в начале 2023 года встречу между Израилем и арабскими странами, которые его признают, поскольку американцы подталкивают новое правое правительство Биньямина Нетаниягу к проявлению сдержанности.



Высокопоставленный американский чиновник говорит, что США планируют встречу министров иностранных дел "вероятно, в первом квартале" 2023 года. Место следующего саммита пока не озвучивают.



Выступая на конференции J Street ранее в этом месяце, госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал саммит в Негеве и добавил, что "в начале следующего года рабочие группы встретятся для расширения сотрудничества по ключевым вопросам в областях, которые мы определили для сотрудничества" в Негеве, включая здравоохранение, продовольственную безопасность, туризм и региональную безопасность".



Ранее проведение саммита планировалось на январь, но встреча была перенесена.

