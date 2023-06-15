



США переведут истребители на Ближний Восток из-за “опасного” поведения РФ

Центральное командование Вооруженных сил США в зоне своей ответственности на Ближнем Востоке развернули истребители F-22 Raptors, чтобы продемонстрировать возможности США в ответ на “опасное и непрофессиональное” поведение российских пилотов в регионе. Об этом пишет пресс-служба Центрального командования США.



Истребители 94 истребительной эскадрильи ВВС США с базы Лэнгли в Вирджинии теперь будут находиться на Ближнем Востоке, где объединятся с Силами антитеррористической коалиции. В пресс-службе отметили, что россияне регулярно нарушают соглашения между США и РФ об устранении конфликтов в небе, угрожая эскалацией ситуации.



Ранее спикер Центрального командования уже заявлял, что в серии последних случаев российские пилоты ведут себя так, будто хотят вступить в бой с американскими истребителями.



В марте российский истребитель Су-27 перехватил и сбил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, что могло привести к эскалации из США. В Вашингтоне заявила, что авиация России действовала “в безрассудной и непрофессиональной манере”, в то время как в России отрицали сбитие дрона, уверяя, что MQ-9 “сам совершил резкий маневр и упал в воду”. Позже Пентагон показал видео атаки Су-27 на дрон. Там видно, что самолет сбрасывает на дрон горючее, из-за чего у него начались проблемы со связью.