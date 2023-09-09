



США перекинут в Румынию истребители из-за атак РФ

США в ближайшее время перекинут в Румынию дополнительные истребители, чтобы усилить миссию НАТО для контроля воздушного пространства.



Об этом на встрече с румынским министром обороны сказала американский посол Кэтлин Кавалек.



По ее словам, в США обеспокоены ситуацией в сфере безопасности в Черноморском регионе из-за российских атак на портовую инфраструктуру Украины на Дунае. Для защиты территории Румынии планируется развернуть в стране несколько боевых самолетов.



"НАТО значительно усилило свое присутствие в Черноморском регионе. Для нас безопасность граждан имеет первоочередное значение, особенно тех, кто живет в районах, где РФ совершила жестокие нападения на украинские гражданские порты", - подчеркнула министр.