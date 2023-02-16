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США передали Украине оружие с израильских складов
16.02.2023 19:32 Алина Груднева

США передали Украине оружие с израильских складов

Вашингтон передал Украине большую часть оружия, которое хранилось на израильских складах.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейна.

"Не секрет, что большую часть оружия, которое было на складах в Израиле, американцы поставили Украине", - цитирует издание его слова. 

Эдельштейн подчеркнул, что передача оружия не вызвала негативной реакции или вопросов со стороны политиков в Израиле, поскольку те осознают необходимость такого шага.

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