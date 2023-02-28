



США ждут от Израиля судебного преследования участников погрома в Хавара

Администрация президента США заявила в понедельник, 27 февраля, что ожидает, что Израиль привлечет к ответственности поселенцев, причастных к беспорядкам и выплатит компенсацию палестинцам, чьи дома и имущество были разрушены или повреждены.



“Мы ожидаем, что израильское правительство обеспечит полную ответственность и судебное преследование лиц, ответственных за эти нападения, в дополнение к компенсации за потерю домов и имущества”, – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга для прессы.

Прайс также осудил “ужасающий” теракт в Хавара, предшествовавший беспорядкам, и нападение в понедельник вечером, в результате которой погиб 27-летний американец израильского происхождения.



“Ответственность и правосудие должны обеспечиваться с одинаковой строгостью во всех случаях экстремистского насилия и равными ресурсами, выделяемыми для предотвращения таких нападений и привлечения виновных к ответственности”, – сказал Прайс.



Известно, что решение подчеркнуть необходимость привлечения к ответственности было принято на фоне растущего недовольства администрации “давней безнаказанностью”, которой пользуются виновные в насилии со стороны поселенцев.



Прайс на брифинге выразил признательность Вашингтона за высказывания премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Ицхака Герцога, призывающих израильтян воздерживаться от “принятия закона в свои руки”.



“Последние случаи насилия подчеркивают хрупкость ситуации в ПА и настоятельную необходимость расширения сотрудничества для предотвращения дальнейшего насилия”, – сказал он.



Напомним, израильские власти заявили, что они арестовали восемь подозреваемых после нападения поселенцев в воскресенье, 26 февраля, но шесть из них были освобождены.