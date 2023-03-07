



США ответили на предупреждение Китая о “риске конфликта”

Администрация президента Байдена ответила на острые заявления официального Пекина по поводу политики США на китайском направлении, заявив, что в подходах Вашингтона ничего не изменилось.



Позицию США обнародовал во вторник на пресс-брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



“Мы стремимся к стратегической конкуренции с Китаем, мы не стремимся к конфликту. В нашем подходе к этим чрезвычайно важным двусторонним отношениям нет ничего, что могло бы заставить кого-то подумать, что мы стремимся к конфликту”, – отметил представитель Белого дома.



Кирби подчеркнул, что подход США остается неизменным – это победа в конкуренции с Китаем. К тому же, по его словам, в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня, однако США также против того, чтобы статус-кво в этом вопросе менялся в одностороннем порядке.



"Итак, при всем уважении к министру иностранных дел Китая нет никаких изменений в позиции Соединенных Штатов, когда речь идет об этих двусторонних отношениях", – подчеркнул Кирби.





Как сообщалось, глава МИД Китая Цинь Ган во вторник выступил с резкими заявлениями по отношению к политике Соединенных Штатов. По его словам, "конфликт и конфронтация" с Америкой неизбежны, если Вашингтон "не нажмет на тормоза".