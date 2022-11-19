



США отправят сотню беспилотных кораблей в Персидский залив

Оперативная группа под командованием США отправит более 100 беспилотных кораблей и катеров в стратегические воды Персидского залива к следующему году.

Об этом сообщил глава CENTCOM Майкл Курилла в Бахрейне.

По его словам, таким образом США хотят предотвратить морские угрозы со стороны Ирана.

Ранее Израиль и Соединенные Штаты обвинили Иран в нанесении удара при помощи беспилотника у берегов Омана по танкеру, принадлежащему израильской фирме.

Это была одна из ряда атак, совершенных Исламской Республикой в Персидском заливе.

По словам Куриллы, было решено, что в следующем году Оперативная группа под командованием США соберет воедино флот из более чем 100 беспилотных надводных и подводных кораблей, чтобы защищать безопасность судоходства в заливе.

Оперативная группа 59 была создана в сентябре прошлого года в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США. Ее создали для интеграции беспилотных систем и искусственного интеллекта в операции на Ближнем Востоке после серии атак иранских беспилотников.

По данным Пятого флота, беспилотные надводные катера представляют собой новую технологию, которая необходима для обеспечения безопасности в будущем.