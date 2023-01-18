



США отправляют Украине снаряды со складов в Израиле

США отправляют Украине артиллерийские снаряды, которые хранятся на американском оружейном складе в Израиле.



Об этом сообщает New York Times, и это подтверждает журналист Ynet и "Едиот Ахронот" Ронен Бергман.



Согласно информации газеты, этот шаг был одобрен предыдущим правительством во главе с Яиром Лапидом по итогам оценки ситуации с безопасностью и после просьбы Вашингтона использовать запасы.



Пентагон уже отправил 150 000 снарядов из израильских запасов в Европу, и вскоре они будут переправлены в Украину через Польшу.

В отчете говорится, что снаряды были отправлены из американских запасов, находящихся в Израиле, которые включают боеприпасы и оружие, используемые Пентагоном в конфликтах на Ближнем Востоке, и что США также разрешили Израилю иметь доступ к этим запасам при возникновении критических ситуаций.