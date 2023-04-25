



США отправили в Украину "десант" хакеров, для борьбы с кибернападениями РФ

США отправили в Украину своих специалистов для помощи в борьбе с российскими кибернападениями. Речь идет о десятках таких лиц. Об этом заявил генерал-майора армии США Уильям Хартман, передает Reuters.



По его словам, Соединенные Штаты направляют больше своих киберсил за границу, чтобы помочь другим странам, в том числе Украине, бороться с хакерами.



"Вооруженные силы США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 специалиста в Украину, которые борются с российскими кибернападениями во время войны. Это группы защиты и они охотятся за общими противниками", - заявил Хартман.



Он рассказал, что в последние три года CNMF провели 47 оборонных киберопераций в 20 странах.



Также Хартман добавил, что специалисты CNMF известны тем, что предотвратили потенциальные нападения на три федеральных агентства США.



Также они раскрыли иранскую хакерскую группу, которая сломала систему голосования в одном из американских городов, что использовались для отчета о результатах выборов 2020 года.



Напомним, ранее Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.