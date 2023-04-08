



США отправили подлодку с крылатыми ракетами на Ближний Восток: названа причина

США отправили на Ближней Восток подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты.



По данным The Wall Street Journal, об этом сообщают официальные лица страны.



Уточняется, что такие меры были предприняты после получения разведданных о том, что Иран и проиранские силы готовят провести атаки в регионе.



По словам источников, действия Пентагона направлены на сдерживание Исламской Республики от дальнейших атак на силы США, которые дислоцируются на Ближнем Востоке.



Как сообщает Reuters, военный корабль "Флорида" вошел в регион в четверг и прошел через Суэцкий канал.



"Он способен нести до 154 крылатых ракет "Томагавк" и развернут в составе 5-го флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море", - сказал командующий Тимоти Хокинс.

