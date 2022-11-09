



США: от того, кого назначат министром обороны, будет зависеть помощь Израилю



Корреспондент портала Walla Барак Равид сообщает о том, что “президент США Джо Байден внимательно следит за тем, кого председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу назначит министром обороны в новом правительстве”



По информации Равида, высокопоставленные чиновники американской администрации опасаются, что этот пост может достаться одному из крайне правых деятелей, - например, лидеру религиозных сионистов Бецалелю Смотричу.



Министр обороны - это самый высокопоставленный чиновник, ответственный за управление глубокими отношениями в сфере безопасности с США.



В руках министра обороны находится множество полномочий в отношении покупки и продажи оружия, а также в отношении оборонного бюджета, 4 миллиарда долларов которого ежегодно поступают из американских фондов помощи.



Однако министр обороны также является одним из тех, кто обладает полномочиями в области безопасности и гражданской сферы на оккупированном Западном берегу, включая деятельность ЦАХАЛа в палестинских городах, отношения с Палестинской автономией, одобрение строительства в поселениях и борьбу с насилием поселенцев против палестинцев.



Широкие полномочия министра обороны по палестинскому вопросу являются одной из главных причин беспокойства американцев по поводу того, кто займет этот пост через несколько недель.



"Личность человека, который займет пост министра обороны в следующем израильском правительстве, окажет огромное влияние на отношения с США, и не только в том, что касается связей в сфере безопасности", - заявил высокопоставленный американский чиновник.



Другими кандидатами на пост министра обороны являются генерал-майор Йоав Галант и бывший глава ШАБАК Ави Дихтер - оба депутаты Кнессета от Ликуда.



Также существует вероятность того, что Нетаниягу решит оставить портфель безопасности в своих руках, как он уже делал это в определенное время в прошлом.



Пресс-секретарь Смотрича сказал: "Мы очень уважаем американцев и следим за тем, чтобы не вмешиваться в их демократические и политические процедуры, и мы убеждены, что они будут вести себя так же".





