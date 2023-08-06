



США осудили и теракт в Тель-Авиве, и инцидент в Бурке

Госдепартамент США осудил как смерть 19-летнего араба во время нападения поселенцев, так и стрельбу в Тель-Авиве, назвав оба инцидента ”терактами”.



“Мы решительно осуждаем вчерашнее террористическое нападение израильских поселенцев-экстремистов, в результате которого погиб 19-летний палестинец. США выражают глубочайшие соболезнования его семье и близким. Мы отмечаем, что израильские официальные лица произвели несколько арестов, и призываем к полной ответственности и правосудию”, – написал в Twitter Государственный департамент.



Впоследствии во втором твите Госдепартамент США было написано: “Мы решительно осуждаем сегодняшнюю террористическую атаку в Тель-Авиве, в результате которой один человек погиб и двое были ранены, а также другие недавние террористические атаки против израильтян. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и призываем положить конец этим актам насилия и подстрекательству к насилию”.