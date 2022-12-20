



"США оставили себе деньги Виктора Бута"

Американская сторона с большой неохотой отдала посольству РФ в США личные вещи россиянина Виктора Бута, освобожденного недавно в результате обмена заключенными. Теперь американцы не хотят отдавать примерно 3,7 тыс. долларов, принадлежащие Буту с его личного счета в тюрьме. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает ТАСС.



Как пояснила заведующая консульским отделом посольства России в Соединенных Штатах Надежда Шумова, власти США удерживали «около восьми коробок» вещей Бута (всего 300 кг), в которых находились, в том числе редкие книги, присланные ему в тюрьму, его картины и личные записи. Финансовые средства, которые теперь не хотят возвращать американцы, были переведены Буту родственниками, чтобы он мог, находясь в заключении, приобретать себе дополнительно продукты и звонить по телефону близким.

