



США ограничит доступ Китая к облачным вычислениям

Администрация президента США Джо Байдена готовится ограничить доступ китайских технологических компаний к услугам облачных вычислений, что может еще больше усугубить отношения между странами. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает WSJ.



Новое правило, если оно будет утверждено, потребует от крупнейших поставщиков облачных услуг в Соединенных Штатах, таких как Amazon и Microsoft, получать от правительства США разрешение на предоставление китайским клиентам услуги облачных вычислений, использующих передовые микросхемы искусственного интеллекта .



Этот шаг станет следующим в политике администрации Байдена по ограничению доступа Пекина к цепочкам поставок самых передовых технологий в мире и рассматривается как средство закрыть для китайских компаний одну из лазеек для обхода введенных ограничений. Американские аналитики по нацбезопасности предупреждают, что китайские компании из сферы искусственного интеллекта могли обойти действующие правила экспортного контроля, используя облачные сервисы.



Последние позволяют клиентам получить мощные вычислительные возможности, не покупая современное оборудование, включая чипы, входящие в американский список повышенного контроля, например чипы A100 американского производителя Nvidia.



По словам собеседников WSJ, Минторг США может обнародовать соответствующий приказ в ближайшие недели.



Кроме режима экспортного контроля, официальные лица и законодатели США также рассматривают возможность принятия решений по ограничению деятельности китайских поставщиков облачных услуг, таких как Alibaba и Tencent в Соединенных Штатах.



В октябре администрация Байдена ввела ограничения на экспорт передовых чипов и оборудования, но не кодифицировала их в окончательных правилах. Ожидается, что в ближайшие недели будут изданы окончательные правила, включая расширение сферы ограничений на чипы с искусственным интеллектом, изготовленные Nvidia и другими производителями микросхем. Новое правило облачных вычислений станет частью этих усилий.



Согласно правилам, объявленным США в прошлом году, американские производители чипов должны получить лицензию от Министерства торговли на экспорт определенных видов чипов, которые используются в передовых вычислениях искусственного интеллекта и суперкомпьютерах и могут применяться в современных системах вооружения.



Пекин, в свою очередь, заявил, что ограничивает экспорт продуктов, содержащих галлий и германий – металлов, критически важных для высокопроизводительных микросхем, станций 5G связи и солнечных батарей.