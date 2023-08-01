



США ограничили безвизовый режим для граждан Венгрии

Соединенные Штаты во вторник ввели ограничения для владельцев венгерских паспортов в рамках своей программы безвизового въезда, заявив, что Будапешт не устранил уязвимости в системе безопасности, неоднократно упоминавшиеся Вашингтоном.



Об этом пишет Reuters.



Отношения между двумя правительствами в последнее время осложнились в связи с задержкой Будапештом парламентского голосования по вступлению Швеции в НАТО и ограничением прав ЛГБТК националистическим правительством премьер-министра Виктора Орбана.



В заявлении посольства США в Будапеште говорится, что срок действия, предлагаемый венграм в рамках Электронной системы авторизации поездок (ESTA), будет немедленно сокращен с двух лет до одного года, и что в рамках этой системы будут разрешены только разовые посещения, а не многократные.



В период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно одному миллиону человек, в основном этническим венграм, проживающим в соседних государствах, “без адекватных мер безопасности для проверки их личности”, заявило посольство США.



Предоставление гражданства было политическим ходом Орбана, который принес ему голоса на последующих выборах.



Высокопоставленный правительственный чиновник США заявил, что изменения не применяются ни к одному из других 39 участников программы безвизового въезда и являются “уникальными для Венгрии”.



На вопрос, связана ли эта мера с другими проблемами, вызвавшими трения между правительствами двух стран, чиновник сказал: “Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание выбору Венгрии”. Чиновник сказал, что уязвимости безопасности в Венгрии были обнаружены задолго до вторжения России в Украину.



Ограничения введены на следующий день после того, как правящая партия Орбана Фидес бойкотировала сессию парламента, созванную оппозиционными партиями для голосования по заявке Швеции на членство в НАТО. Голосование в итоге не состоялось.



