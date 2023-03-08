



США одобрили закупку Германией израильской противоракетной системы

Согласно сообщениям, в прошлую пятницу канцлер Германии Олаф Шольц получил принципиальное одобрение от президента США Джо Байдена на покупку израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 во время его визита в Вашингтон. Об этом пишет Globes.



Германия несколько месяцев ждала решения США о закупке у Израиля системы Arrow 3, которая будет частично финансироваться американцами. Германия приняла решение купить израильскую систему противоракетной обороны Arrow 3 примерно за 3 миллиарда евро в рамках своей новой оборонной стратегии после войны между Россией и Украиной и необходимости защиты от российских баллистических ракет.



Израиль уже одобрил продажу в ходе переговоров с немцами и ждет зеленого света США по этому вопросу, прежде чем закрыть окончательные детали, касающиеся развертывания, графиков и производства необходимых перехватчиков в рамках сделки.



Arrow 3 будет развернута вместе с существующей американской системой защиты высотных районов (THAAD) с возможностями защиты от баллистических ракет, включая ракеты с нетрадиционными полезными нагрузками. Немецкие планы, опубликованные в прошлом году, теперь будут осуществляться по закупке радиолокационных систем противоракетной обороны Green Pine и нескольких станций-перехватчиков, которые обеспечат защиту значительной части Центральной Европы.



План Германии по противоракетной защите называется Sky Shield, и закупка Arrow 3 является лишь частью этого плана. Цель состоит в том, чтобы справиться с угрозами, начиная от ракет и заканчивая гиперзвуковыми ракетами, такими как те, что эксплуатируются Россией. Стоимость плана будет огромной. К настоящему времени к Германии присоединились 17 стран, включая Швецию и Данию только в прошлом месяце, и это сформирует концепцию коллективной обороны для больших частей Европы, граничащих с Россией, новой-старой угрозой в регионе.



Уже ясно, что Германия, благодаря своим прекрасным отношениям с Израилем и США, будет нести ответственность за эксплуатацию большей части системы Arrow 3, включая радиолокационные системы и перехватчики, которые будут размещены в различных местах по всей стране.



Эта сделка не только станет финансовым золотым дном для израильской оборонной промышленности, но и даст Израилю значительный рычаг влияния на Европу. Защита всей Центральной Европы от угрозы российских ракет, которая становится все более актуальной по мере углубления участия стран в войне на Украине, будет осуществляться через систему обороны “Сделано в Израиле”.



Не исключено, что сообщения о возможном предстоящем визите премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Германию связаны с этим сотрудничеством, и о сделке будет объявлено во время поездки.



По сообщениям французских СМИ, немецкая инициатива под названием ESSI вызвала гнев в Париже, в том числе потому, что она ставит Германию в авангарде защиты Европы, а не НАТО или Францию. Западноевропейские страны, такие как Испания и Португалия, а также Франция, еще не присоединились к этой инициативе. Французы заинтересованы в разработке независимой европейской системы противоракетной обороны.



У Израиля и Германии уже есть продуктивное сотрудничество в области безопасности, в том числе в области беспилотников, в рамках которого IAI и ВВС Израиля сдают в аренду немецкой армии около семи беспилотников типа Heron-TP по сделке на сумму 1 миллиард евро. Недавно было также принято решение вооружить беспилотники израильскими ракетами после многолетних дебатов об этичности шага. Германия также продала Израилю современные подводные лодки за 3 миллиарда евро. На предыдущей встрече между Шольцем и бывшим премьер-министром Яиром Лапидом канцлер Германии сказал: “Мы очень хотим работать с Израилем в этой области (безопасность), в том числе в области противовоздушной обороны, где у Израиля есть очень эффективный продукт”.



В сообщении о немецком плане, ранее опубликованном в «Bild», говорилось, что мощные радары системы Green Pine будут развернуты в трех центрах Германии, а информация от них будет передаваться на базу ВВС в Удеме. Пусковые установки ракет-перехватчиков будут размещены в различных местах Германии и, возможно, других стран. Вот почему окончательная стоимость закупки может быть выше 3 миллиардов евро из-за необходимости защитить большую часть Европы. Немецкие официальные лица, цитируемые Bild, подсчитали, что система может быть введена в эксплуатацию к 2025 году, но это может произойти и позже из-за задержек с получением одобрения США.



