



США одобрили продажу крылатых ракет Австралии

Госдепартамент США одобрил возможную продажу крылатых ракет Tomahawk Австралии в рамках сделки на сумму до 895 миллионов долларов, сообщил Пентагон в четверг, пишет Reuters.



По словам Пентагона, пакет будет включать до 220 крылатых ракет Tomahawk и техническую поддержку.



Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже в четверг.



Несмотря на одобрение Госдепартамента, в уведомлении не указано, что контракт подписан или переговоры завершены.



Пентагон заявил, что оборонная компания Raytheon была генеральным подрядчиком по поставке оружия.



Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что ракеты обеспечат "действительно важные возможности".



