



США объявили о новых экспортных ограничениях против РФ и Беларуси

Соединенные Штаты Америки объявили о новых экспортных ограничениях против России и Беларуси. Теперь в эти страны будет запрещено ввоз телефонов, диктофонов и бытовой техники.



Об этом говорится в постановлении Бюро промышленности и безопасности США.



"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь будут нуждаться в лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Беларуси", - говорится в документе ведомства.



В список мероприятий экспортного контроля добавлены инструменты и электроприборы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.



Также США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. Министерство торговли США ввело санкции в отношении предприятий российской оборонной промышленности. Речь идет о НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", компании "Стрела", "Роствертол".



Под новые ограничения попали Брянский автомобильный завод, автозавод "Урал", Уральский завод гражданской авиации и Улан-Удэнский авиационный завод



