США объявили о новом пакете военной помощи Украине: детали
США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.
Таким образом, в новый пакет помощи для Украины от США вошли:
- 4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование для разминирования;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
- 50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;
- оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;
- тактические системы защищенной связи;
Напомним, США являются одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Вашингтон уже предоставил нашей стране десятки пакетов военной помощи, в который, в частности, входили танки Abrams, ПВО Patriot, БМП Bradley и не только.
В последний пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.