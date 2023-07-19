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США объявили о новом пакете военной помощи Украине: детали
19.07.2023 20:11 Раиса Вовк

США объявили о новом пакете военной помощи Украине: детали

США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как отмечают в ведомстве, пакет предоставляют в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В Пентагоне уточняют, что USAI - это полномочия, в соответствии с которыми США закупают оборудование у промышленности или партнеров для последующей отправки в Украину.

Таким образом, в новый пакет помощи для Украины от США вошли:

  • 4 зенитных ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • средства противодействия беспилотникам и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;
  • 50 тактических автомобилей для восстановления оборудования;
  • оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней;
  • тактические системы защищенной связи;
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по обеспечению безопасности", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, США являются одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян. Вашингтон уже предоставил нашей стране десятки пакетов военной помощи, в который, в частности, входили танки Abrams, ПВО Patriot, БМП Bradley и не только.

В последний пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны. 

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