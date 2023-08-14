



США объявили новый военный пакет для Украины: что входит

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов. От предыдущих он отличается не столько суммой, сколько источником средств. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.



"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", - заявил он.



По словам Блинкена, в пакет, стоимостью 200 млн долларов, входят:

боеприпасы для ПВО,

артиллерийские снаряды,

противотанковые средства,

дополнительное оборудование для разминирования.

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

оборудование и системы разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм танковые боеприпасы;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки оборудования;

58 водных прицепов;

более 12 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию и гранатам;

боеприпасы для разминирования и обезвреживания препятствий; и

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", - подчеркнул Блинкен.В частности, новый пакет военной помощи будет включать:Отметим, этот пакет предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority, когда вооружения передаются со складов американской армии.Несмотря на относительно небольшой объем помощи, нынешний транш прежде всего отличается источником средств, которые были высвобождены из-за бухгалтерской ошибки.Ошибка в подсчете стоимости помощи по программе PDA оценена в 6,2 млрд долларов суммарно за 2022 и частично за 2023 финансовые годы. Причиной стало то, что вооружение для Украины оценивали, исходя из стоимости замены, а не фактической стоимости предоставленной техники и оружия.Примечательно, что 2023 финансовый год в США завершается 30 сентября и такими темпами по 200 млн долларов для передачи всего остатка до конца финансового года нужно объявлять такие пакеты по несколько раз в неделю. Но очевидно, что эти деньги перейдут уже на следующий финансовый год.