США обсуждают с Израилем "сложные вопросы" по операции в Газе
Вашингтон и Иерусалим поддерживают тесные контакты и обсуждают "сложные вопросы" относительно операции ЦАХАЛа в Газе.
Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сказал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Вашингтон и Иерусалим поддерживают честный диалог. Мы не поддерживаем убийства невинных, будь то палестинцы или израильтяне. Израиль и США обсуждают сложные вопросы, гуманитарную помощь и различие между террористами и невинными гражданскими лицами. Мы продолжим предоставлять наши консультации Израилю в частном порядке", - отметил он.
Также Салливан призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "взять под контроль" насилие со стороны поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии.