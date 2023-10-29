



США обсуждают с Израилем "сложные вопросы" по операции в Газе

Вашингтон и Иерусалим поддерживают тесные контакты и обсуждают "сложные вопросы" относительно операции ЦАХАЛа в Газе.



Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сказал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.



"Вашингтон и Иерусалим поддерживают честный диалог. Мы не поддерживаем убийства невинных, будь то палестинцы или израильтяне. Израиль и США обсуждают сложные вопросы, гуманитарную помощь и различие между террористами и невинными гражданскими лицами. Мы продолжим предоставлять наши консультации Израилю в частном порядке", - отметил он.



Также Салливан призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "взять под контроль" насилие со стороны поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии.