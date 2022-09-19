



США обменяли талибов в Гуантанамо на американца в Афганистане

Один из членов "Талибана", заключенный в течение многих лет в тюрьме Гуантанамо, заявил в понедельник, 19 сентября, что он был освобожден и передан талибам в Кабуле в обмен на американского заключенного, удерживаемого в Афганистане.



Башир Нурзай, известный наркобарон и член движения «Талибан», заявил журналистам в Кабуле, что провел 17 лет и шесть месяцев в американской тюрьме в заливе Гуантанамо и что он был там последним заключенным талибов.



Назначенный талибами министр иностранных дел Амир Хан Муттаки также выступил на пресс-конференции вместе с Нурзаем и приветствовал обмен, заявив, что он ознаменовал начало "новой эры" в отношениях между США и талибами.



Муттаки сказал, что освобожденным американцем был Марк Фрерихс, ветеран ВМС и гражданский подрядчик, похищенный в Афганистане 31 января 2020 года. В последний раз его видели в видео, распространенном ранее в этом году, в котором он умолял об освобождении, чтобы он мог вернуться к своей семье. Запись была опубликована в то время журналом The New Yorker.



Независимого подтверждения или информации из Вашингтона об освобождении Фрерихса пока не поступало.



"Это может стать новой главой в отношениях между Афганистаном и Соединенными Штатами, это может открыть новую дверь для переговоров между обеими странами", — сказал Муттаки на пресс-конференции в Кабуле, добавив, что "этот акт показывает нам, что все проблемы могут быть решены путем переговоров".



Муттаки поблагодарил талибов и американских официальных лиц за приложенные усилия по организации обмена.



В понедельник талибы также разместили в социальных сетях короткое видео, показывающее прибытие Нурзая в аэропорт Кабула, где его приветствовали высшие должностные лица талибов, в том числе Муттаки.



На пресс-конференции Нурзай выразил надежду, что "этот обмен может привести к миру между Афганистаном и Америкой", потому что и он и американец наконец получили свободу.

