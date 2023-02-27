



США обеспокоены погромами в Хавара

Официальный Вашингтон выразил Израилю обеспокоенность относительно ночных погромов в деревне Хавара.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что высокопоставленные официальные лица США призвали Иерусалим предпринять немедленные меры для успокоения ситуации.



По данным телеканала, администрация Байдена была "очень разочарована" тем, что министры публично отвергли договоренности, достигнутые в Иордании.



"Мы ожидаем, что Израиль выполнят свои обязательства", - якобы сказали в США.



