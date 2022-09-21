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США о мобилизации: Россия продемонстрировала слабость
21.09.2022 11:48 Алина Груднева

США о мобилизации: Россия продемонстрировала слабость

Россия продемонстрировала слабость, объявив частичную мобилизацию и назначив "референдумы" на оккупированных украинских территориях.

 
Такое заявление 21 сентября сделала посол США в Украине Бриджит Бринк.
 
"Фиктивные референдумы и призывы на военную службу — это признаки слабости, несостоятельности России", — сказала она.
 
По словам Бринк, США никогда не признают претензии РФ на украинские территории.
 
"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – резюмировала она.

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