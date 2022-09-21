



США о мобилизации: Россия продемонстрировала слабость

Россия продемонстрировала слабость, объявив частичную мобилизацию и назначив "референдумы" на оккупированных украинских территориях.

Такое заявление 21 сентября сделала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Фиктивные референдумы и призывы на военную службу — это признаки слабости, несостоятельности России", — сказала она.

По словам Бринк, США никогда не признают претензии РФ на украинские территории.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – резюмировала она.