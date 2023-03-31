



США незаконно заморозили иранские активы, - Международный суд

Cудьи Международного суда (МС) в четверг постановили, что Вашингтон незаконно разрешил судам заморозить активы некоторых иранских компаний , и обязали Соединенные Штаты выплатить компенсацию. Cумма будет определена позже.



Однако в качестве удара по Тегерану Международный суд заявил, что не обладает юрисдикцией в отношении замороженных активов центрального банка Ирана на сумму 1,75 миллиарда долларов.



Исполняющий обязанности юрисконсульта Государственного департамента США Рич Висек заявил в письменном заявлении, что судом отклонено “подавляющее большинство исков Ирана”, особенно в отношении активов центрального банка.



“Это крупная победа Соединенных Штатов и жертв государственного терроризма Ирана”, — добавил Висек.



В своем аккаунте в Twitter министерство иностранных дел Ирана заявило о своей победе, заявив, что это решение является доказательством “праведности Ирана и нарушений со стороны правительства США”.



Судебное решение было принято на фоне обострения напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном после ударов “око за око” между поддерживаемыми Ираном силами и военнослужащими США в Сирии на прошлой неделе.



Отношения обострились после того, как попытки возобновить ядерную сделку 2015 года между Ираном и крупными мировыми державами застопорились, а Россия использует иранские беспилотники против Украины.



Дело в Международном суде, также известном как Мировой суд, первоначально было возбуждено Тегераном против Вашингтона в 2016 году за якобы нарушение договора о дружбе 1955 года, позволив судам США заморозить активы иранских компаний. Деньги должны были быть отданы в качестве компенсации жертвам терактов.



Исламская Республика отрицает поддержку международного терроризма.



Договор о дружбе 1950-х годов был подписан задолго до Исламской революции 1979 года в Иране , которая свергла поддерживаемого США шаха и последующего разрыва американо-иранских отношений.



Вашингтон окончательно вышел из договора в 2018 году. Тем не менее Международный суд постановил, что он действовал на момент замораживания активов иранских коммерческих компаний и организаций.



"Суд пришел к выводу, что Соединенные Штаты нарушили свои обязательства по... договору о дружбе", - заявил председательствующий судья Кирилл Геворгян. Он добавил, что Иран имеет право на компенсацию, и у сторон есть 24 месяца, чтобы договориться о сумме. Если это не сработает, суд начнет новое разбирательство для определения компенсации.



Судьи также пояснили, что суд не обладает юрисдикцией в отношении активов центрального банка Ирана на сумму 1,75 миллиарда долларов, принадлежащих США, поскольку этот банк не является коммерческим предприятием и, следовательно, не защищен договором.



Решения Международного суда, высшего суда Организации Объединенных Наций, являются обязательными, но у него нет средств для их выполнения. Соединенные Штаты и Иран входят в число тех немногих стран, которые игнорировали его решения в прошлом.







