



США: Нетаниягу ответит за действия ультраправых министров



Администрация президента США Джо Байдена планирует возложить на будущего премьер-министра Биньямина Нетаньягу личную ответственность за действия крайне правых законодателей, которых он назначит министрами. Об этом сообщили Politico два чиновника администрации.



По словам чиновников, Нетаниягу – это человек, к которому официальные лица США будут публично обращаться, ссылаться и полагаться на любые хоть сколько-нибудь серьезные переговоры по различным вопросам, начиная от израильских поселений на Западном берегу и заканчивая отношениями Израиля с арабскими государствами.



“Нетаниягу говорит, что может контролировать свое правительство, так что давайте посмотрим, как он это сделает”, – сказал один из чиновников.

Правый тренд в израильской политике подрывает то, что когда-то было сильной двухпартийной поддержкой страны в Вашингтоне, особенно среди демократов, которые все больше готовы критиковать Израиль.



По словам помощников Байдена, чтобы сохранить отношения с Израилем крепкими, им необходимо ограничить крайне правые эксцессы, и они считают Нетаниягу лучшим каналом для оказания такого влияния.



Эта политика позволяет администрации Байдена избегать взаимодействия с наиболее правыми деятелями следующего правительства – Бецалелем Смотричем, Итамаром Бен-Гвиром и Ави Маозом.