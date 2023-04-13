



США не выдали визы Лаврову и делегации РФ для участия в заседаниях Совбеза ООН

США не выдали визы российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России в США. Россия с 1 апреля председательствует в Совбезе, 24 и 25 апреля должны состояться заседания совета.



Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что запрос по оформлению виз для членов российской делегации был направлен в посольство США в конце марта, однако до сих не выдано ни одного разрешения на въезд. По его словам, "никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни". Он призвал Вашингтон выдать визы российской делегации и журналистам.



"Непонятная ситуация", добавил дипломат, складывается и вокруг спецборта Лаврова. "Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", – заявил Антонов.



Ротирование стран-председателей в Совете безопасности идет из состава государств-членов Совбеза по алфавитному порядку: они сменяются каждый месяц, и обычно это ни на что не влияет. Но в данном случае соблюдение церемониала многие считают "высмеиванием международной дипломатии". В мае Россию сменит Швейцария.





