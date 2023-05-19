



США не возражают против экспорта союзниками самолетов F-16 в Украину

Администрация Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 в Украину, поскольку Белый дом испытывает растущее давление со стороны членов Конгресса и союзников с просьбой помочь Украине с закупкой самолетов на фоне усиления российских воздушных атак. Об этом сообщает CNN.



У нескольких европейских стран есть F-16 американского производства, в том числе у Нидерландов и Великобритании, которые продемонстрировали готовность экспортировать истребители в Украину. Хотя США по-прежнему неохотно отправляют в Киев свои собственные F-16, официальные лица США заявили изданию, что администрация готова одобрить экспорт самолетов в Украину, если европейские союзники решат это сделать.



Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США предвидят “будущие возможности и потребности”. По его словам, F-16 “не входят в повестку дня” G7. Американские конгрессмены присоединились к кампании по лоббированию F-16, призывая администрацию предоставить самолеты, чтобы Украина могла установить контроль над своим небом.



“Мы рассматриваем переброску истребителей F-16 в Украину как необходимую для обеспечения Киева возможностями авиационной поддержки, необходимой для полной защиты своей страны от неспровоцированного, незаконного и жестокого вторжения России, а также для обеспечения территориальных завоеваний, необходимых для восстановления своей страны”, – написала группа республиканцев и демократов в письме президенту Джо Байдену в среду, которое было получено CNN.



Ожидается, что этот вопрос станет предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Вильнюсе, Литва, в июле, заявили официальные лица.

Другой открытый вопрос – где украинские пилоты будут тренироваться на этих истребителях. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на этой неделе, что Великобритания и Нидерланды намерены сформировать “международную коалицию” не только для закупки самолетов для Украины, но и для обучения украинских пилотов.



В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон “активно продвигаются вперед” в переговорах о F-16.



“Нам нужны F-16”, – сказал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. “ И я благодарен нашим союзникам за их решение работать в этом направлении, в том числе обучать наших пилотов”.