



США не прекратили усилия по нормализации, но это уже не главная цель

Вашингтон не прекратил усилия по достижению нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако это уже не главная цель.



Такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.



"На данный момент основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь Израилю защититься от ХАМАСа. По мере продвижения в этом вопросе у нас будут возможности рассмотреть такие дипломатические инициативы, как нормализация", — пояснил Салливан.



Он также добавил, что формальной паузы в вопросе переговоров о нормализации отношений нет. Тем не менее основные дипломатические усилия Вашингтона сейчас сосредоточены на текущей ситуации.