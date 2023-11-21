Массовая атака на границе с Ливаном у Средиземного моря
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США не позволят России оставить мир без продовольствия
21.11.2023 22:30 Катя Шульц

США не позволят России оставить мир без продовольствия

Такое заявление посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк сделала во время Киевского форума по безопасности.
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"Когда Россия вышла из соглашения и начала атаки на суда, это выглядело безнадежно не только для Украины, но и мира в целом. Но благодаря духу и изобретательности украинцев и поддержке других очень смелых людей, организовавших коридор, мы увидели, как более 130 кораблей вошли и вышли из черноморского гуманитарного коридора", — отметила Бринк.

 

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