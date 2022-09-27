



США не будут закрывать границы для граждан РФ

В Белом Доме сообщили, что США не будут вводить запрет на въезд для бегущих от мобилизации россиян.



Об этом рассказала пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, в Вашингтоне разграничивают действия правительства РФ и российского народа.



"Любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от их национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, и его заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае", — добавила Жан-Пьер.