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США не будут закрывать границы для граждан РФ
27.09.2022 10:47 Александр Юзовский

США не будут закрывать границы для граждан РФ

В Белом Доме сообщили, что США не будут вводить запрет на въезд для бегущих от мобилизации россиян.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, в Вашингтоне разграничивают действия правительства РФ и российского народа.
 
"Любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от их национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, и его заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае", — добавила Жан-Пьер.

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