



США настаивают: Ливан должен убрать форпост “Хизбаллы” с территории Израиля

США оказывают давление на правительство Ливана, чтобы оно очистило форпост “Хизбаллы”, созданный на территории Израиля за пограничным забором между странами.



Интернет-издание Walla сообщило со ссылкой на четырех неназванных израильских и американских официальных лиц, что Иерусалим и Вашингтон считают, что аванпост, состоящий из нескольких палаток к северу от забора, на международно признанной территории Израиля, представляет серьезную опасность эскалации вдоль границы.



В сообщении говорится, что Израиль через американцев направил Ливану резкий сигнал о том, что форпост должен быть удален.



“Наша цель – чтобы форпоста там не было”, – сказал израильский чиновник. “Мы предпочитаем, чтобы “Хизбалла” сама эвакуировала своих людей, а не мы их бомбили. Мы разъяснили это США, а американцы разъяснили это ливанцам”.



Форпост был создан поддерживаемой Ираном террористической группировкой в ​​начале апреля на израильской стороне международно признанной “голубой линии” в оспариваемом районе горы Дов, на который претендуют Израиль, Ливан и Сирия и который также известен как “Фермы Шебаа”. С тех пор ООН и правительство Ливана подтвердили, что он находится к югу от “голубой линии”.

