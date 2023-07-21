



США направят корабли и самолеты в Персидский залив для защиты судоходных путей

США направляют дополнительные военные корабли и тысячи морских пехотинцев на Ближний Восток для усиления безопасности после попыток Ирана захватить там коммерческие суда.



По словам официальных лиц США, министр обороны Ллойд Остин в четверг одобрил развертывание десантной группы боевой готовности USS Bataan и 26-го экспедиционного подразделения морской пехоты в регионе Персидского залива. Группа готовности состоит из трех кораблей, в том числе десантного корабля Bataan. Экспедиционный отряд состоит примерно из 2500 морских пехотинцев.



В заявлении Центрального командования США говорится, что развертывание обеспечит “еще большую гибкость и морские возможности в регионе”.



Наряду с Bataan в состав группы входят еще два военных корабля: USS Mesa Verde и USS Carter Hall. Развертывание происходит вслед за принятыми в последние недели решениями об отправке в регион эсминца и нескольких истребителей F-35 и F-16. Там также в течение нескольких недель находились штурмовики А-10 в ответ на действия Ирана.



Иран попытался захватить два нефтяных танкера у Ормузского пролива в начале этого месяца, открыв огонь по одному из них. Истребители предназначены для прикрытия с воздуха коммерческих судов, движущихся по водному пути, и повышения видимости военных в этом районе в качестве средства сдерживания Ирана.