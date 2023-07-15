



США направят истребители F-16 в Персидский залив на фоне напряженности с Ираном

Соединенные Штаты разместят дополнительные истребители вокруг стратегического Ормузского пролива для защиты кораблей от захвата Ираном, сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США. Выступая перед журналистами Пентагона в пятницу, чиновник сказал, что в эти выходные США отправят истребители F-16 в регион Персидского залива, чтобы усилить ударные самолеты A-10, которые патрулируют территорию там уже более недели.



Увеличение американского военного присутствия в регионе произошло после того, как Иран попытался захватить два нефтяных танкера у пролива на прошлой неделе.



Представитель Минобороны сообщил, что F-16 будут прикрывать с воздуха корабли и повышать видимость американских военных в этом районе в качестве сдерживающего фактора для Ирана. Он также сообщил журналистам, что США рассматривают ряд военных вариантов для отражения усиливающейся российской агрессии в небе над Сирией. Чиновник отказался детализировать варианты, но сказал, что США не уступят ни одной территории и продолжат полеты в западной части Сирии в рамках операций против боевиков ИГИЛ.



По словам чиновника, военная активность России в Сирии, которая с марта стала более частой и агрессивной по отношению к силам США, связана с растущим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке заставить США покинуть Сирию.

