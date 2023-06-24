



США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер", - СМИ

У США появилось намерение отложить введение новых санкций против частной военной компании "Вагнер" в связи со сложной ситуацией в России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



Как пишет издание, американская администрация опасается, что введя новые санкции против ЧВК, она может "занять сторону" российского руководства.



"Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону в этой (ситуации)", - цитирует WSJ слова источника.



По утверждению газеты, Госдепартамент США планировали 27 июня ввести очередные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" из-за ее действий в Африке.

