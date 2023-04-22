



США начнут тренировать украинских военных на танках Abrams

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что Соединенные Штаты начнут обучать украинские силы использованию и обслуживанию танков Abrams в ближайшие недели, поскольку они продолжают наращивать свои усилия, чтобы как можно быстрее доставить их на поле боя, сообщает Associated Press.



Это решение было принято во время встречи руководителей оборонных ведомств Европы и мира на авиабазе Рамштайн с целью согласования поставок оружия и другого оборудования в Украину.



По официальным данным, 31 танк прибудет на полигон Графенвёр в Германии в конце мая, а через пару недель войска приступят к тренировкам. Чиновники заявили, что обучение военнослужащих продлится около 10 недель.



Учебные танки не будут переданы Украине для использования в войне против России. Вместо этого в США модернизируется 31 боевой танк M1A1, и они отправятся на передовую, когда будут готовы.



Президент США Джо Байден официально объявил в январе, что США направят в Украину 31 боевой танк M1 Abrams, опровергнув многомесячные упорные аргументы о том, что украинским войскам слишком сложно эксплуатировать и обслуживать эти танки.



Это решение было частью более широкого политического маневра, который дал Германии возможность объявить, что она отправит свои танки Leopard 2 в Украину и позволит Польше и другим союзникам сделать то же самое.



В прошлом месяце Пентагон заявил, что ускоряет поставки танков Abrams в Украину, решив отправить обновленную старую модель, которая может быть готова быстрее, с целью доставить 70-тонные боевые машины в зону боевых действий к осени.



Объявление в пятницу было сделано, когда министры и представители примерно 50 стран собрались на возглавляемое США заседание так называемой Контактной группы по обороне Украины.



Остин, обращаясь к журналистам в конце встречи, сказал, что поставка учебных танков в ближайшие несколько недель представляет собой "огромный прогресс".



"Я уверен, что это оборудование — и сопровождающая его подготовка — позволят украинским силам продолжать добиваться успеха на поле боя", — добавил Остин.



Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, добавил, что, по его мнению, американские танки будут очень эффективны на поле боя.



Официальные лица говорят, что будут обучены около 250 украинских военнослужащих — одни будут учиться управлять танками, а другие — ремонтировать и обслуживать их. Дополнительное обучение тому, как сражаться и маневрировать на танках Abrams, может быть проведено после первых 10 недель.

