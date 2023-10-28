



США начнут разрабатывать новую ядерную бомбу

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США заявило о запуске производства ядерной гравитационной бомбы B61-13.



Решение принято, учитывая новые реалии, которые сложились в современном мире, говорится в сообщении.



Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб заявил, что данное объявление связано с растущей внешней угрозой, исходящей потенциальных противников США.



"США вынуждены продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки, а также гарантии безопасности для наших союзников", - отметил Пламб.

