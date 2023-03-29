



США на всякий случай готовятся к космическому противостоянию с Россией и Китаем

Минобороны США начало готовить космические силы к возможному конфликту с Китаем и Россией в космосе на фоне роста потенциальных угроз со стороны этих стран, пишет The Wall Street Journal.



Как сообщает издание, причиной для этого послужило то, что Китай и Россия развертывают ракеты и лазеры, способные выводить из строя спутники, что вызывает нарушения военных и гражданских коммуникаций.



По данным WSJ, Белый дом уже предложил увеличить годовой бюджет космических сил на $4 до $30 млрд. Эта сумма превысила финансирование других подразделений американских вооруженных сил.



Впервые в статью расходов на космические силы была включена покупка тренажеров для подготовки военных подразделения к возможным боевым действиям.



Главным элементом военных контрактов космических сил на запуск ракет будет их защита от атак Китая. По словам руководителей подразделения, цель этих мер - защитить спутники от оборудования противника, а также сделать их менее восприимчивыми к лазерам и глушению из космоса или с земли.

