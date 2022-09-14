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США могут ввести санкции против Китая
14.09.2022 04:23 Александр Юзовский

США могут ввести санкции против Китая

Белый Дом рассматривает возможность введения предупреждающих санкций в отношении Китая, чтобы предотвратить вторжение в Тайвань. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Возможное введение санкций в отношении Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции в отношении России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой", — прокомментировал обсуждение Назак Никахтар, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США.

 

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