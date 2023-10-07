



США могут предложить Польше "Железный купол" в обмен на Patriot для Украины

В стремлении укрепить оборонный потенциал Украины Соединенные Штаты изучают возможность трехстороннего обмена с участием Польши, Израиля и Украины. Предлагаемый обмен повлечет за собой передачу Польшей своей системы противоракетной обороны «Железный купол» Соединенным Штатам в обмен на некоторые системы ПВО «Патриот», которые впоследствии будут переданы Украине.



Сенатор-демократ Крис Ван Холлен, по словам Politico, является инициатором этой инициативы, предлагая потенциальное «обходное решение» для удовлетворения насущных оборонных потребностей Украины посредством этого трехстороннего соглашения.



В рамках этого предполагаемого обмена Польша, член НАТО, могла бы приобрести передовые американские системы «Железный купол», одновременно поставляя Украине системы ПВО «Патриот».



Это предложение последовало за отказом Израиля выполнить просьбы Вашингтона и Киева о передаче системы «Железный купол» Украине, что требует нового подхода к обеспечению безопасности Украины.



Этот стратегический шаг совпадает с усилиями администрации Байдена использовать программу грантов Госдепартамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине, подчеркивая приверженность США укреплению обороны Украины перед лицом вызовов региональной безопасности.

