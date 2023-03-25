



США могут обанкротить авиапромышленность Китая, если Си решит вооружить РФ

Если Пекин отправит Кремлю оружие для войны в Украине, США могут ответить санкциями против авиационной и космической промышленности Китая, сообщает Foreign Policy.



Согласно анализу, авиационная промышленность Китая зависит от США и Европейского союза, и ее крушение станет серьезным ударом по экономике и престижу Си Цзиньпина, сделавшего технологическую и авиационную промышленность одним из приоритетов своей страны. Сектор быстро развивался за последние два десятилетия и играет ключевую роль в инфраструктуре Китая.



По данным Всемирного банка, в период с 2000 по 2019 годы пассажиропоток воздушного транспорта Китая вырос более чем в десять раз — с 62 миллионов до 660 миллионов пассажиров. Экспоненциальный рост числа пассажиров сделал Китай крупным потребителем самолетов западного производства – по данным производителей, в 2000 году на Китай приходилось 2% импорта авиалайнеров. В 2018 году для удовлетворения спроса Китаю потребовалось 23% мирового производства авиалайнеров.



По данным Foreign Policy, США и их союзники уже приняли решение отделиться от Китая в сфере производства полупроводников и телекоммуникационных систем. Следующим шагом, если Си Цзиньпин решит отправить оружие в Россию, будет введение санкций, которые поставят под удар китайскую авиационную промышленность. Анализ показывает, что в гражданской авиации Китая самым слабым звеном являются двигатели. Такая ситуация чувствительна для Китая ввиду того, что только три компании – General Electric и Raytheon/Pratt & Whitney в США и Rolls-Royce в Великобритании — создают коммерческие реактивные двигатели. Если эти компании прекратят поставки в Китай, коммунистическому государству негде будут покупать двигатели для своих самолетов. Россия тоже не сможет стать поставщиком реактивных двигателей.



Китаю придется выбирать между продажей оружия России и признанием того, что планы по созданию самодостаточной внутренней авиационной промышленности нежизнеспособны, по крайней мере, в ближайшие 12–15 лет, сообщает Foreign Policy.В то же время, если Пекин все же решит вооружить Россию, возникнет возможность наложить санкции на существующий парк авиалайнеров Китая, которые почти полностью произведены на Западе и поэтому зависят от постоянного потока запасных частей.