



США конфисковали партию иранского оружия для хуситов

Береговая охрана США недавно перехватила в Аравийском море партию компонентов оружия, которые, по их мнению, направлялись из Ирана в контролируемые хуситами районы Йемена.



Экипаж катера быстрого реагирования класса Sentinel береговой охраны США USCGC Clarence Sutphin Jr (WPC 1147) провел высадку на подозрительное судно в Аравийском море 28 января. Центральное командование США (CENTCOM) впервые объявило о морском рейде в четверг, 15 февраля.



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Экипаж катера береговой охраны, который был придан Центральному командованию ВМС США, как сообщается, обнаружил на борту подозрительного судна более 200 пакетов. Среди пакетов были взрывчатые вещества, компоненты для баллистических ракет средней дальности и беспилотных подводных/поверхностных аппаратов. Среди прочих военных компонентов в посылках также было коммуникационное и сетевое оборудование военного класса, узлы для пусковых установок противотанковых управляемых ракет.



Если оружие действительно предназначалось для террористов хуситов в Йемене, то посылка нарушит резолюцию 2216 Совета Безопасности ООН, принятую в 2015 году и запрещающую поставки оружия хуситам.

