



США: Катар готов пересмотреть присутствие ХАМАСа в Персидском заливе

Катар заявил Соединенным Штатам, что готов пересмотреть присутствие ХАМАС на своей территории, как только будет разрешен кризис вокруг десятков заложников, похищенных исламистской боевой группировкой.



Об этом заявил в пятницу, 27 октября, высокопоставленный американский чиновник.



Понимание, о котором впервые сообщила газета Washington Post, было достигнуто во время встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани.

