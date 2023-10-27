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США: Катар готов пересмотреть присутствие ХАМАСа в Персидском заливе
27.10.2023 16:48 Наталья Богинская

США: Катар готов пересмотреть присутствие ХАМАСа в Персидском заливе

Катар заявил Соединенным Штатам, что готов пересмотреть присутствие ХАМАС на своей территории, как только будет разрешен кризис вокруг десятков заложников, похищенных исламистской боевой группировкой. 

Об этом заявил в пятницу, 27 октября, высокопоставленный американский чиновник.

Понимание, о котором впервые сообщила газета Washington Post, было достигнуто во время встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. 
 

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