



США: Израилю и Эр-Рияду важно продолжать процесс для достижения нормализации

В Вашингтоне считают, что Израиль и Саудовская Аравия должны продолжать работу над потенциальным достижением нормализации отношений, несмотря на нападение ХАМАСа.



Такое заявление сделал заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер.



"Нельзя, чтобы ХАМАС и другие террористические группировки добились провала процесса нормализации, над которым мы усердно работаем", - сказал он.



Файнер добавил, что нормализация отношений по-прежнему является в интересах и Израиля, и Саудовской Аравии.

