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США: Израилю и Эр-Рияду важно продолжать процесс для достижения нормализации
08.10.2023 19:19 Алина Груднева

США: Израилю и Эр-Рияду важно продолжать процесс для достижения нормализации

В Вашингтоне считают, что Израиль и Саудовская Аравия должны продолжать работу над потенциальным достижением нормализации отношений, несмотря на нападение ХАМАСа.

Такое заявление сделал заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер.

"Нельзя, чтобы ХАМАС и другие террористические группировки добились провала процесса нормализации, над которым мы усердно работаем", - сказал он.

Файнер добавил, что нормализация отношений по-прежнему является в интересах и Израиля, и Саудовской Аравии.
 

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