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США: Израиль имеет полное право защищаться от атак террористов
07.10.2023 09:27 Алина Груднева

США: Израиль имеет полное право защищаться от атак террористов

Вашингтон осудил нападение террористической организации ХАМАС на Израиль.

Соответствующее заявление сделала исполняющая обязанности посла США в Израиле Стефани Халлет.

По словам дипломата, она находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами.

"Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от террористических актов", - сказала она.

Напомним, Армия обороны Израиля объявила военное положение в Израиле на фоне обстрелов и проникновений террористов.

Утром террористические организации из Газы совершили массированный обстрел территории Израиля. Помимо прочего, зафиксированы несколько проникновений террористов.

По словам израильских медиков, пострадали минимум 15 человек. Зафиксированы прямые попадания ракет в ряде городов.

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