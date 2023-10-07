



США: Израиль имеет полное право защищаться от атак террористов

Вашингтон осудил нападение террористической организации ХАМАС на Израиль.



Соответствующее заявление сделала исполняющая обязанности посла США в Израиле Стефани Халлет.



По словам дипломата, она находится в постоянном контакте с израильскими официальными лицами.



"Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от террористических актов", - сказала она.



Напомним, Армия обороны Израиля объявила военное положение в Израиле на фоне обстрелов и проникновений террористов.



Утром террористические организации из Газы совершили массированный обстрел территории Израиля. Помимо прочего, зафиксированы несколько проникновений террористов.



По словам израильских медиков, пострадали минимум 15 человек. Зафиксированы прямые попадания ракет в ряде городов.