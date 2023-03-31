



США: Израиль еще не выполнил требования для присоединения к программе безвиза

Государственный департамент США заявляет, что Израиль еще не предоставил свободный въезд американцам палестинского происхождения через свои аэропорты и в Иудею и Самарию. По словам Вашингтона, необходимо, чтобы Израиль выполнил условие взаимности, чтобы присоединиться к программе, которая предоставит израильтянам безвиз в Соединенные Штаты, пишет Israel Hayom.



Израиль еще не выполнил требования для участия в программе безвизового въезда в США, заявил в среду Государственный департамент США после того, как премьер-министр Биньямин Нетанигу сказал, что ожидает, что его страна скоро к ней присоединится.



Израилю “еще предстоит проделать значительную работу в короткие сроки, чтобы выполнить все требования программы” к концу финансового года 30 сентября, сообщил по электронной почте заместитель пресс-секретаря Ведант Патель.



Очевидные разногласия возникли, когда между союзниками вспыхнула напряженность из-за спорной израильской судебной реформы. Ранее в среду Нетаниягу заявил, что Израиль присоединится к программе в сентябре, и что Иерусалим в ближайшие месяцы удовлетворит остающиеся требования, которые он не уточнил.



“Участие в VWP требует, чтобы Израиль предоставил равный режим и права въезда всем гражданам и гражданам США в израильских портах и контрольно-пропускных пунктах, точно так же, как Соединенные Штаты предоставили бы такие безвизовые привилегии гражданам Израиля, — сказал Патель. - Сюда входят американцы палестинского происхождения, в том числе зарегистрированные в реестре населения Палестинской автономии”.



Перед заявлением Нетаниягу его советник по национальной безопасности Цахи Ханегби заявил в Твиттере, что Кнессет должен ратифицировать последний из четырех законопроектов, “которые продвинут нас к безвизовому режиму США для граждан Израиля”. Похоже, это относится к одобрению пленумом Кнессета в окончательных чтениях в среду закона о создании новой национальной иммиграционной базы данных, связанной с манифестами пассажиров авиакомпаний. Ранее Вашингтон призывал к расширению доступа к базам данных в Израиле о его поездках в Соединенные Штаты.



